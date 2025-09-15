Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Cagliari, primo contratto da professionista per i giovani Cogoni e Grandu

Cagliari, primo contratto da professionista per i giovani Cogoni e Grandu
ieri alle 19:23Serie A
di Daniel Uccellieri

Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare la firma del primo contratto professionistico da parte dei calciatori Andrea Cogoni e Nicola Grandu, entrambi classe 2006 e protagonisti con l’Under 20 rossoblù di cui sono rispettivamente capitano e vice. Firmano sino al 30 giugno 2027, con opzione a favore del Club per una (Cogoni) e due ulteriori stagioni (Grandu).

Prodotto del vivaio del Cagliari, in cui milita sin dall’età di dieci anni, Cogoni è un difensore centrale originario di Selargius. Ha chiuso la stagione 2024/25 – quella della vittoria della Coppa Italia di categoria e dei playoff sfiorati per la seconda annata consecutiva – con 38 presenze, 1 gol e 2 assist. Solido e affidabile, si è confermato come uno dei pilastri della retroguardia dell’Under 20, con cui al momento vanta 68 presenze, 1 gol e 4 assist. Già nell’orbita della Prima squadra, a maggio è stato convocato per l’ultima sfida di Serie A 2024/25 a Napoli, mentre ad agosto ha preso parte alla tournée estiva in Spagna, a Santander.

Esterno che si contraddistingue per duttilità, corsa e generosità nelle due fasi di gioco, Grandu – originario di Martis – veste la maglia del Cagliari dal 2019 e ha un ruolino di 49 presenze, 3 gol e 3 assist con l’Under 20 tra campionato e coppe. È uno dei punti fermi della squadra guidata da Francesco Pisano, al quale porta come di consueto la giusta dose di esperienza e dinamismo.

Giovani di prospettiva, con enorme senso di appartenenza e un legame fortissimo alla maglia che rappresenta la loro terra. Andrea e Nicola continuano così il loro cammino rinnovando entusiasmo e determinazione, che li contraddistinguono sin dal primo giorno in rossoblù.

Congratulazioni ragazzi!

