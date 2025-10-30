Cagliari, Ze Pedro: "Facciamo le cose che chiede il mister, devo imparare rapidamente"
Zé Pedro, difensore del Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN prima della sfida col Sassuolo: "E' importante imparare rapidamente i meccanismi della squadra e le cose che ci chiede il mister, devo farlo il più rapidamente possibile per migliorare le mie prestazioni. Il mister sa bene quelle che sono le mie caratteristiche".
Spalletti l'uomo giusto al momento sbagliato. Piccola Juve, intrappolata nel giorno della marmotta. Conte logora chi non ce l'ha: senza De Bruyne, è di nuovo favorito
