Ze Pedro operato al ginocchio, il report medico del Cagliari e le ultime dall'allenamento
Il Cagliari ha sostenuto quest'oggi una nuova seduta di allenamento al CRAI Sport Center in vista del match dell’Unipol Domus contro il Genoa. La squadra, agli ordini di mister Pisacane, è stata inizialmente impegnata in una sessione dedicata alla tecnica. A seguire, serie di sviluppi di gioco svolti in funzione della gara di sabato.
Le ultime - In gruppo Alessandro Deiola, si è allenato con i compagni anche Adam Obert, rientrato dagli impegni con la nazionale slovacca. Personalizzato per Giuseppe Ciocci. Out Ze Pedro.
Ze Pedro ko, il report medico - Nella giornata odierna - si legge nel comunicato del club - il calciatore Ze Pedro è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco esterno del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita presso la clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il difensore inizierà nei prossimi giorni l’iter riabilitativo per la ripresa dell’attività agonistica.