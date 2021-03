Cairo: "Credo molto nel Toro. Scaramanzia? Devo cambiarla, ovviamente non sta funzionando"

Ospite di Radio1 poco prima della sfida tra il suo Torino e il Sassuolo, il presidente Urbano Cairo ha parlato anche della sua scaramanzia pre-partita: "Ce l'ho, però bisogna cambiarla perché quest'anno sta funzionando poco... A volte magari indosso un vestito particolare ma devo rinnovarmi. Più difficile che il Toro si salvi o che la Juve vinca lo scudetto? Credo molto nel Toro e in quel che abbiamo fatto, abbiamo avuto un stagione un po’ travagliata ma sono fiducioso e credo in quel che abbiamo fatto. Il Covid un pochino ha influenzato la stagione della Serie A, con gli spalti vuoti e i focolai in squadra, com'è successo a noi ed anche ad altri. Ma sono cose che valgono per tutti, dobbiamo pensare a fare bene. Le difficoltà in Europa? Forse il calcio italiano è troppo tattico ed in altri paesi sono avanti rispetto a noi. Abbiamo avuto momenti di splendore ma possiamo ritornare ai fasti del passato".