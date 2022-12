Calhanoglu: "Con Lukaku è un'Inter più forte. Ma Dzeko ci ha tenuti a galla, va ringraziato"

"Ho visto solo la finale, è stata una bellissima partita. Ma nel torneo si sentiva che mancavano la mia Turchia e l’Italia. Sono felice per Lautaro: siamo amici, so quanto tenesse al Mondiale. Lo aspettiamo ad Appiano da campione del mondo per festeggiarlo tutti insieme". Parole di Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, rilasciate nella lunga intervista al Corriere della Sera.

Come ha trovato Lukaku dopo il Qatar? A gennaio riavrete anche lui. "Lo spero (ride). Certo con lui siamo una squadra diversa, più forte. In ogni caso abbiamo tanti grandi giocatori. Dobbiamo ringraziare Dzeko, con i suoi gol ci ha tenuti a galla nei momenti di difficoltà. Se siamo quarti dobbiamo molto a lui. È un esempio. Sarà ancora importante, come Correa e tutti quelli che entrano a gara in corso. Dobbiamo essere uniti".