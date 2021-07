Calhanoglu: "Non vedo l'ora di servire tanti assist alla Lu-La. Numero 20? Il 10 era già occupato"

Tra i migliori assist-man dell'ultima stagione di Serie A, Hakan Calhanoglu non vede l'ora di mettere questa sua abilità a disposizione di Lukaku e Lautaro. Intervistato in esclusiva da DAZN, il turco si è espresso così sull'argomento: "Aspetto che tornino qui con noi, non vedo l'ora di giocarci insieme per servirli con i miei assist. Vogliamo divertire, ma prima devo imparare i loro movimenti, e loro i miei".

L'ex Milan indosserà la maglia numero 20 in nerazzurro: "L'ho scelta perché 10+10 fa 20. È lo stesso numero di Recoba? L'ho letto sui giornali, ma non è quello il motivo. Ho sempre indossato la 10, ma qui era occupata da Lautaro".

Spazio infine a un piccolo retroscena risalente a qualche settimana fa: "Subito dopo la firma Bastoni mi ha scritto 'benvenuto nella nostra famiglia'".