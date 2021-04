Campionato ed Europa League, la corsa Champions della Roma è ancora su due binari

Nessuno all-in, almeno per il momento. Fonseca e la Roma finché potranno cercheranno di tenere il piede in due staffe. Da una parte il campionato e la corsa al quarto posto, dall’altra l’Europa League con il doppio scontro ai quarti di finale contro l’Ajax. “Il gruppo crede ancora di poter entrare in Champions dal campionato, non ho sentito rassegnazione” ha spiegato ieri il tecnico in conferenza che giura di non pensare già alla sfida europea di giovedì. E in parte è vero, perché gli assenti sono tanti, ma il Sassuolo sta messo peggio e poi Fonseca ha recuperato in extremis Cristante e Veretout. Entrambi hanno svolto la rifinitura con il resto dei compagni e sono convocati, ma se il francese sarà al 100% per la gara con l’Ajax e oggi partirà dalla panchina, lo stesso non si può dire di Bryan. L’ex Atalanta è rientrato subito da Coverciano per un fastidio al pube e in queste due settimane a Trigoria è stato gestito per evitare che il problema si trasformasse in una pubalgia. Obiettivo riuscito e questo pomeriggio sarà in campo al centro di una difesa ancora in piena emergenza e che vedrà il terzetto completarsi con Mancini a destra e Spinazzola arretrato a sinistra. D’altronde Jesus, rientrato solo in settimana dal Covid, non è stato convocato e non è un mistero che Fazio sia una terza scelta per Fonseca. Dunque l’argentino va in panchina e Cristante in campo. Tutto questo in attesa che torni Smalling. Per l’inglese serve più tempo del previsto ma l’allenatore giallorosso garantisce come le condizioni dell’ex United stiano migliorando. Non abbastanza, però, da portarlo a Reggio Emilia oggi, così come Mkhitaryan. Per questo in attacco ci sarà un tridente tutto spagnolo con Carles Perez, Pedro e Borja Mayoral, non Dzeko che verrà risparmiato visti i 180 minuti disputati con la Bosnia e considerato che sarà lui il titolare di coppa tra cinque giorni. E proprio all’attacco Fonseca ora chiede un cambio di passo perché nelle ultime 8 partite di campionato è arrivato un solo gol dai giocatori offensivi (Pedro contro l’Udinese). Un calo combaciato anche con l’aumentare delle sconfitte in Serie A, quattro negli ultimi due mesi. Praticamente lo stesso numero di gare perse nei sei mesi precedenti. Un ritmo non da Champions League, questo Fonseca lo sa e già oggi vorrà la prima risposta dai suoi calciatori.