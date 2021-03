Candela: "Mayoral non sarà contento, ora Dzeko dimostri di essere un campione"

Ospite dello studio di Roma Tv, Vincent Candela, ex calciatore della Roma e campione del mondo con la Francia, commenta la formazione dei giallorossi: “Nella Roma saranno importanti le fasce, Karsdorp e Spinazzola hanno giocato giovedì e speriamo siano freschi perchè sono loro a fare la differenza. Davanti Mayoral non sarà felice della panchina dopo quattro gol in una settimana: va bene il ritorno di Dzeko, torna titolare in una partita importante dopo un mese e deve dimostrare che è un campione. Non sarà facile ma la squadra è forte”.