Cannavaro: "Non è la Juve che Pirlo ha in testa. Il Napoli invece è già quello di Gattuso"

vedi letture

"Non è la Juve che lui ha in testa, a differenza del Napoli invece che secondo me è già quello di Gattuso". Questo il pensiero di Fabio Cannavaro, stasera collegatosi con "BoboTv" per parlare anche delle tematiche legate al campionato italiano "E' chiaro poi che sono i calciatori a fare la differenza, se hai Cristiano Ronaldo e Morata sono problemi. Andrea ha conoscenze ed esperienza, sono sicuro che verrà fuori".