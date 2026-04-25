Cannavaro: "Speravo di non incrociare l'Italia col mio Uzbekistan. Ma non così..."

"Il Mondiale è un’esperienza unica, che ti segna e ti fa crescere, sia da calciatore sia da ct. Da ottobre, col mio staff, stiamo lavorando tantissimo: sappiamo di essere una nazionale debuttante, di terza o quarta fascia. Ma non abbiamo nulla da perdere e per questo ai giocatori ho detto: divertitevi". Così Fabio Cannavaro, ct dell'Uzbekistan, ha spiegato le proprie sensazioni in vista del suo primo Mondiale da ct, che vivrà senza poter affrontare la 'sua' Italia.

Aveva pensato di potere incrociare la sua Italia, lei capitano del trionfo di Berlino?

"Ci avevo pensato al sorteggio di dicembre e per me sarebbe stata una sfida impensabile. Speravo onestamente che non capitasse. Non così, però", ha detto nel corso di una intervista concessa a La Repubblica.

Cannavaro ha poi spiegato che è tantissimo il dolore di non vedere in America la sua Nazionale. Ancora una volta uscita contro un avversario più debole, con tre ct diversi, segno che il problema non è quello. In tanti in tutto il mondo aspettano quattro anni per sentirsi ancora più italiani, spiega l'ex difensore. In Brasile ce ne sono 30 milioni, altri 120 sono in giro per il mondo. La Nazionale avrebbe giocato in Canada, dove c’è una comunità tra le più folte e appassionate.