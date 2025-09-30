Capello è sicuro: "Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha commentato il successo del Milan contro il Napoli: "Il Milan è già squadra. Ha spirito e determinazione delle grandi, come non si è visto spesso nella stagione passata. E particolare importante: tutto nasce dai suoi giocatori più forti e carismatici, come Modric e Rabiot. Sono da esempio per i compagni e trascinano i tifosi. A proposito, tornando a cantare la curva, nella resistenza finale San Siro ha dato una grande mano.

A livello tattico? La capacità di ripartire con eccezionale velocità e qualità nel primo tempo, grazie anche a un Pulisic impressionante. L’americano ha un grande pregio: che parta palla al piede o la passi, lo fa sempre in verticale. In più, vede la porta come pochi. Il Napoli, comunque, ha provato a fare la partita, ma la manovra degli azzurri era troppo lenta e il Milan si chiudeva sempre bene, approfittando poi degli spazi per far male in contropiede. Certo, anche le assenze nella formazione di Conte hanno avuto il loro peso".

L'ex allenatore del Milan si è detto non deluso dal Napoli: "Perché mi resta la sensazione che sia una squadra più completa del Milan, nonostante la confitta. In difesa non aveva Buongiorno, Rrahamani, Spinazzola... E in attacco Hojlund non è Lukaku, non può garantire quel gioco di sponda che è stato fondamentale nello scudetto dello scorso anno. Recuperando tutti, Conte potrà contare su una rosa di assoluto livello. C’è però un’incognita che ha un nome e un cognome: Kevin De Bruyne".