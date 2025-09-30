Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
I rimpianti di Arrivabene: "Vedere Soulé far benissimo a Roma. Peccato anche per Fagioli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 11:30Serie A
di Dimitri Conti

Lunga intervista sulle colonne di Tuttosport per il dirigente sportivo Maurizio Arrivabene. L'ex amministratore delegato dell'area sportiva e CEO della Juventus, nel corso della chiacchierata con il quotidiano piemontese, si è soffermato tra le altre cose anche su quelli che sono i suoi rimpianti a proposito del lavoro svolto, guardando oggi alla Juventus.

Ha detto a tal proposito Arrivabene: "Un rimpianto è vedere con un'altra maglia molti dei nostri gioiellini della NextGen. Che peccato non aver tenuto Soule, che sta facendo benissimo a Roma. E anche Fagioli (ora alla Fiorentina, ndr). C'erano tanti talenti, in un momento in cui ce ne sono pochi. Ricordo un discorso di Rui Costa al pranzo UEFA prima di Benfica-Juventus: i bambini vanno lasciati liberi di giocare, nei prati e senza allenatori e vincoli tattici. Solo così nascono e si coltivano talenti. Da noi invece ci sono allenatori fin dalle elementari".

Non è un rimpianto invece per Arrivabene aver speso oltre 80 milioni di euro per portare Dusan Vlahovic alla Juventus dalla Fiorentina: "Sono ancora in contatto con molti giocatori, con Vlahovic per esempio ci mandiamo sempre dei messaggi: è un bravo ragazzo. Non mi sono mai pentito di averlo preso, stava segnando una valanga di gol. Non può essere scarso, non è scarso! Forse ha pagato il fatto che la Fiorentina giocava per lui e la Juventus non ha mai potuto farlo. Mi sembra che se ne sia accorto e giochi più sereno e leggero. E sta andando bene. Non gli scrivo niente di particolare, lo carico, gli dico quello che dicevo anche ai piloti della Ferrari".

