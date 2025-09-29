Capello: "Gasperini è un po' come me. Dai giocatori vuole ciò che è importante per la squadra"

Fabio Capello ha un passato glorioso a Roma, visto che è l'ultimo ad aver vinto lo Scudetto sulla panchina dei giallorossi. Oggi però i capitolini sono in testa alla classifica insieme a Juventus e Milan e il tecnico italiano ha esaltato al podcast Supernova l'allenatore che ha portato così in alto una squadra che non ha la qualità delle avversarie: "Dall’esigenza che vedo che mantiene in tutte le squadre in cui è andato, Gasperini secondo me è uno di quelli un po’ come me, molto mirato nell’ottenere dai giocatori le cose che lui pensa siano importanti per la squadra".

Capello spiega che questa sua affermazione non è arrivata per caso, ma grazie a ciò che è stato dimostrato dal tecnico di Grugliasco nel corso degli anni: "Lo dico perché finché era all’Atalanta era in un posto per certi aspetti comodo. Conoscendo la difficoltà di Roma penso sia entrato a piè pari e si vedono già i primi risultati, mi sembra positivo".

La Roma in 5 partite di campionato ha subito un solo gol e ha 12 punti. In più ha vinto anche la sua prima gara in Europa League, imponendosi 2-1 in trasferta a Nizza. Un inizio che in pochi si aspettavano.