Caracciolo si traveste da bomber: doppietta in 2 minuti che vale il 3-0 del Pisa sul Cagliari
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Incredibile alla Cetilar Arena, dove il Pisa fa due gol al Cagliari in pochi secondi. Male nella prima occasione Folorunsho che salta di testa su una rimessa laterale avversaria ma spizza la palla all'indietro dove si fionda capitan Caracciolo che batte da pochi passi Caprile per il gol che vale il 2-0. Pochi secondi dopo arriva anche il tris, sempre di Caracciolo, direttamente da corner.
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