Carnevale: "Inter la grande favorita per lo scudetto. Conte e Allegri due strateghi della panchina"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale ha parlato del prossimo scontro diretto fra Napoli e Milan in programma al rientro della pausa per le Nazionali che può dirci molto sulla corsa Champions ma anche su quella scudetto: "Può accadere qualsiasi cosa - ha esordito - come abbiamo ahimè dimostrato noi. I punti di vantaggio sono tantissimi, per me l’Inter è uno squadrone e resta la grande favorita. Ma chi sa dietro ha il dovere di provarci e soprattutto di crederci".

Nessuna previsione dunque per l'ex Napoli e Roma: "Però si può anche tranquillamente dire - ha proseguito - ricordando le previsioni di agosto, che il Napoli ad organico al completo è superiore al Milan e sta al fianco dell’Inter. Poi è successo di tutto, una serie di infortuni che nessuno avrebbe potuto azzardare, ed è cambiata la scena".

Sulla gara del "Maradona" in programma a Pasquetta, Carnevale sottolinea come possa essere una sfida tecnica, tattica ma anche nervosa "affidata a due grandi strateghi della panchina, gli allenatori più vincenti di questo campionato. Se il Milan è stato capace di restare sempre in scia lo deve molto al proprio allenatore; così come il Napoli, che ha avuto un’emergenza altrimenti insostenibile".