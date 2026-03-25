Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Carnevale: "Inter la grande favorita per lo scudetto. Conte e Allegri due strateghi della panchina"

Carnevale: "Inter la grande favorita per lo scudetto. Conte e Allegri due strateghi della panchina"TUTTO mercato WEB
© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Andrea Piras
Oggi alle 09:45Serie A
Andrea Piras

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Carnevale ha parlato del prossimo scontro diretto fra Napoli e Milan in programma al rientro della pausa per le Nazionali che può dirci molto sulla corsa Champions ma anche su quella scudetto: "Può accadere qualsiasi cosa - ha esordito - come abbiamo ahimè dimostrato noi. I punti di vantaggio sono tantissimi, per me l’Inter è uno squadrone e resta la grande favorita. Ma chi sa dietro ha il dovere di provarci e soprattutto di crederci".

Nessuna previsione dunque per l'ex Napoli e Roma: "Però si può anche tranquillamente dire - ha proseguito - ricordando le previsioni di agosto, che il Napoli ad organico al completo è superiore al Milan e sta al fianco dell’Inter. Poi è successo di tutto, una serie di infortuni che nessuno avrebbe potuto azzardare, ed è cambiata la scena".

Sulla gara del "Maradona" in programma a Pasquetta, Carnevale sottolinea come possa essere una sfida tecnica, tattica ma anche nervosa "affidata a due grandi strateghi della panchina, gli allenatori più vincenti di questo campionato. Se il Milan è stato capace di restare sempre in scia lo deve molto al proprio allenatore; così come il Napoli, che ha avuto un’emergenza altrimenti insostenibile".

Articoli correlati
Udinese, Carnevale: "A favore del VAR. Soddisfatti della stagione, ora arriviamo... Udinese, Carnevale: "A favore del VAR. Soddisfatti della stagione, ora arriviamo a 50 punti"
Carnevale: "Vergara un 'ritardatario' ma è un bel vedere. Pisilli sta crescendo bene"... Carnevale: "Vergara un 'ritardatario' ma è un bel vedere. Pisilli sta crescendo bene"
Il doppio ex Carnevale: "Roma-Napoli? Bello che la geografia del calcio stia cambiando"... Il doppio ex Carnevale: "Roma-Napoli? Bello che la geografia del calcio stia cambiando"
Altre notizie Serie A
L'agente di Donnarumma: "Io e Gigio sogniamo insieme. Sa quanto lo vorrei al Mondiale"... L'agente di Donnarumma: "Io e Gigio sogniamo insieme. Sa quanto lo vorrei al Mondiale"
Carnevale: "Inter la grande favorita per lo scudetto. Conte e Allegri due strateghi... Carnevale: "Inter la grande favorita per lo scudetto. Conte e Allegri due strateghi della panchina"
Convocati in Nazionale, ecco tutti i giocatori di Serie A che lasciano i loro club... Focus TMWConvocati in Nazionale, ecco tutti i giocatori di Serie A che lasciano i loro club
Giovanni Kean: "Moise ama Retegui, ha trovato un altro 'cane' come lui" Giovanni Kean: "Moise ama Retegui, ha trovato un altro 'cane' come lui"
Il Genoa, il VAR e il fallo di mano: i motivi del rigore tolto con l'Udinese e di... Il Genoa, il VAR e il fallo di mano: i motivi del rigore tolto con l'Udinese e di quello di Bologna
Pazzini: "Italia, Esposito sarà uno dei titolari. Bernardeschi e Zaniolo potevano... Pazzini: "Italia, Esposito sarà uno dei titolari. Bernardeschi e Zaniolo potevano esserci"
Italia, ci sono 9 milioni in palio per la qualificazione al Mondiale: i dettagli Italia, ci sono 9 milioni in palio per la qualificazione al Mondiale: i dettagli
Griezmann lancia la sfida a Messi in Florida. Cinque anni fa piaceva a Inter e Juve... TMWGriezmann lancia la sfida a Messi in Florida. Cinque anni fa piaceva a Inter e Juve
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Italia: chi ha paura dell’Irlanda del Nord? Inter: la memoria corta su Chivu. Napoli: il merito di Conte. Como: non c’è solo il campo. E l’ambiguità del Var
Ora in radio
A Tutta C 09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, il bel gesto di Lukaku per il rush finale: Conte lo accantona? Big Rom lavora di più
Immagine top news n.1 David sarà (solo) un successo economico per la Juventus. Openda una Caporetto
Immagine top news n.2 Giorni decisivi in casa Juventus: atteso il vertice con Spalletti
Immagine top news n.3 Allarme Bastoni, anche Tonali e Politano in dubbio. Calafiori c'è: "Noi sereni e concentrati"
Immagine top news n.4 Il verdetto di Open Var: il mani di Pongracic in Fiorentina-Inter non era da rigore
Immagine top news n.5 Salah via dal Liverpool a fine stagione: il rinnovo aveva solo rimandato l'inevitabile
Immagine top news n.6 Bartesaghi sincero: "Sogno di rimanere il più possibile al Milan. Allegri? Sempre positivo"
Immagine top news n.7 Noa Lang e l'infortunio ad Anfield: "Il pollice è salvo, ma non posso giocare alla play"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Una sorpresa clamorosa, un leader, i big in volo. L'analisi della Top 20 di TMW Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Summit di Calciomercato al Milan. Tutti gli obiettivi di Allegri per la Champions
Immagine news podcast n.2 Missione Europa: vi sveliamo i piani mercato del Como di Fabregas
Immagine news podcast n.3 La rivoluzione estiva della Juventus dipenderà soltanto da un fattore decisivo
Immagine news podcast n.4 L'analisi completa dei convocati di Gattuso. Novità, chi manca e i ritorni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 I motivi del calo dell'Inter di Chivu spiegati dagli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, Pio Esposito-Lautaro come Aguilera-Skuhravy"
Immagine news Serie A n.3 Pizzi: "Inter, calo fisiologico. Ad avercene di attaccanti come Pio Esposito"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pin racconta la fuga dall'Iran: "Per me l'incubo è finito ma non per gli amici di Esfahan"
Immagine news Serie A n.2 Galante: "Juve, ti serve Alisson. E con Malen, Spalletti sarebbe già in Champions"
Immagine news Serie A n.3 L'agente di Donnarumma: "Io e Gigio sogniamo insieme. Sa quanto lo vorrei al Mondiale"
Immagine news Serie A n.4 Carnevale: "Inter la grande favorita per lo scudetto. Conte e Allegri due strateghi della panchina"
Immagine news Serie A n.5 Convocati in Nazionale, ecco tutti i giocatori di Serie A che lasciano i loro club
Immagine news Serie A n.6 Giovanni Kean: "Moise ama Retegui, ha trovato un altro 'cane' come lui"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Venezia, Antonelli: "Scontri diretti fondamentali. Stroppa? Ancora più affamato"
Immagine news Serie B n.2 "L'ultimo dei romantici" alla caccia di un altro miracolo. D'Angelo sceglie ancora lo Spezia
Immagine news Serie B n.3 Leccese sulla candidatura di Bari per Euro '32: "Opportunità per tutta la città"
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Bleve: "Il derby con lo Spezia ha un valore doppio. I tifosi ci chiedono la vittoria"
Immagine news Serie B n.5 Frosinone, Chichella: "Alvini trasmette una passione incredibile. Serie A? Ci crediamo"
Immagine news Serie B n.6 Cesena, si stringe per il vice di Cole: già domani potrebbe arrivare l'annuncio
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, la storica 'R' del Cotonificio Rossi torna al 'Menti': domenica l'inaugurazione
Immagine news Serie C n.2 Lega Pro, al Corriere della Sera la cerimonia per la 12ª edizione del 'Premio Stracca'
Immagine news Serie C n.3 Serie C 2025/2026, il calendario ufficiale di playoff e playout. Si parte il 3 maggio
Immagine news Serie C n.4 Trapani, domani il TFN sul terzo deferimento: procura chiede l'esclusione
Immagine news Serie C n.5 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Luigi Fresco si riprende la Virtus Verona
Immagine news Serie C n.6 La Top 11 del Girone C di Serie C: Anastasio imita Candreva
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Fiorentina Inter
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Sassuolo, Spalletti a caccia del quarto posto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Torino, 41 anni senza ko in Serie A a San Siro contro i granata
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 All'Arsenal il derby di Champions League: 3-1 al Chelsea. A segno tutto il tridente
Immagine news Calcio femminile n.2 Beerensteyn lancia il Wolfsburg: 1-0 al Lione nell'andata dei quarti di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Arsenal-Chelsea, le formazioni ufficiali: tante stelle ed una ex milanista all'Emirates
Immagine news Calcio femminile n.4 Wolfsburg-Lione, le formazioni ufficiali: due ex 'italiane' dal 1°. Sono Beerensteyn e Chawinga
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, primo contratto pro per Santarella. L'attaccante ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.6 Fra derby londinese e Clasico: al via i quarti di finale di Women's Champions League
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Stovini: "La gavetta a Roma, il salto a Vicenza. A Lecce una salvezza storica" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il momento è arrivato: ora serve essere tutti veri tifosi: io sto con Gattuso!