Esclusiva TMW Udinese, Carnevale: "A favore del VAR. Soddisfatti della stagione, ora arriviamo a 50 punti"

Dal Gran Galà del Calcio Woman Adicosp-Premio Sissy Trovato Mazza, ha parlato ai microfoni di TMW Andrea Carnevale per commentare la volata finale della Serie A. Queste le parole del Responsabile dell'area scouting dell'Udinese:

Iniziamo dalla corsa salvezza: come la vede?

"Ci siamo tirati fuori già da qualche partita, non siamo ancora del tutto salvi ma 36 punti vuol dire essere tranquilli rispetto a quelle dietro. Dopodomani ci aspetta una partita bella a Genova, sarà una gara spettacolare, ma in generale abbiamo fatto una buona stagione e con le partite che restano possiamo arrivare a 50 punti".

Siete soddisfatti della stagione?

"Assolutamente sì. L'unico rammarico sono i malanni fisici dei vari Zaniolo, Zanoli, Solet, Bertola… Abbiamo perso qualche partita ultimamente, ma già venerdì dovrebbero rientrare sia Solet che Bertola".

Le polemiche legate al VAR?

"Devo dire che il VAR nel tempo ci ha aiutato tantissimo. Poi ci sono ancora quei piccoli errori, bisognerebbe essere più conformi in alcuni falli, non uno sì e uno no. Lì deve lavorare la classe arbitrale e Rocchi, ma a me il VAR piace anche con i suoi errori che magari non dovrebbero esserci".

L'Italia verso il playoff?

"Mi auguro di arrivare alla qualificazione, tanti italiani lo aspettano. Sarà una partita difficile, massima attenzione all'Irlanda del Nord che è una buona squadra. Mi auguro che l'Italia possa superare il primo turno per poi giocarsela nell'ultima partita".