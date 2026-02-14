Carnevale: "Vergara un 'ritardatario' ma è un bel vedere. Pisilli sta crescendo bene"

Il doppio ex di Napoli e Roma, in campo domani sera al "Maradona", Andrea Carnevale ha parlato all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport partendo dalla formazione azzurra: "Penso anche che abbia fatto il massimo - ha sottolineato -. Per come è stata costruita, la squadra di Conte è la più forte e strutturata in Italia insieme all’Inter. Ma con tutti quegli infortuni è difficile, per me in quelle condizioni ha fatto tantissimo. Anche con il Chelsea è stato sfortunato, gli inglesi li ha messi sotto, pur poi perdendo".

L'ex attaccante si è poi soffermato poi sui giocatori più giovani. Vergara e Pisilli stanno facendo molto bene ma Carnevale non si dice sorpreso del tutto dalla qualità dei due ragazzi: "Di Vergara sì - ha proseguito - era quasi uno sconosciuto in Serie A e sembrava rimasto solo per fare numero. Fa parte di quelli che io chiamo 'i ritardatari': non so dove abbia trovato la forza per mettersi così in mostra, ma ora è davvero un bel vedere".

Venendo infine al centrocampista giallorosso Pisilli "invece sembra già un ometto - ha concluso - si vedeva che poteva arrivare al calcio che conta. Sta crescendo bene anche lui e oggi è anche un giocatore di personalità".