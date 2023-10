Casini: "Viola Park eccellenza rara. Euro 2032? Grande opportunità che va presa"

Lorenzo Casini, presidente di Lega Serie A, ha così parlato del Viola Park dall'evento di inaugurazione al pubblico del centro sportivo della Fiorentina, ai microfoni di Sky Sport: "Già un anno e mezzo fa ero venuto a vedere ed era già una sorpresa. Un investimento e tempistiche record per la burocrazia italiana. Concentrare in un unico spazio tutta la filiera d'allenamento è un'eccellenza che raramente si vede in Europa".

Che situazione vive oggi il nostro campionato?

"La Serie A ha un vantaggio, oltre ai proprietari tradizionali ha fondi e nuove proprietà straniere. Questo si è dimostrato un fattore di crescita".

Perché fare uno stadio è così difficile?

"Perché calcio e sport non sono un'isola. L'Italia è in ritardo sulle infrastrutture, lo stadio è una di esse. Però Euro 2032 è sicuramente una grande opportunità che va presa, la Federazione ce la sta mettendo tutta e il ministro Abodi ha detto di voler sfruttare questa occasione per il paese".