Caso Lukaku, lo United pretende 50 milioni. Un nuovo accordo è ipotesi più probabile

Il Corriere dello Sport di oggi torna sul caso Lukaku, con l'Inter che ha saltato il pagamento di un bonus per il trasferimento del belga dal Manchester United, con i Red Devils che chiedono ora l'intera cifra di 50 milioni. Oppure il trasferimento di uno tra Lautaro e Skriniar, pur pagando un indennizzo. Dalle parti di Via Liberazione questa richiesta è vista più come una provocazione, così un nuovo accordo fra le parti rimane l'ipotesi più accreditata per risolvere la questione.