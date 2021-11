Caso plusvalenze, il commento dei pm: "Sistema malato. L'inchiesta penale è quasi chiusa"

Tuttosport di questa mattina riporta il commento da parte dei pm di Torino a proposito dell'indagine relativa ai conti della Juventus ma anche al sistema legato alle plusvalenze per far quadrare i conti che sta coinvolgendo anche altri club tra A e B: "È un sistema malato quello che emerge dalle intercettazioni telefoniche dei dirigenti della Juventus. L'inchiesta penale è praticamente chiusa, ma invieremo gli atti alla procura sportiva e non solo sui bianconeri. Una nuova calciopoli? Noi ci occupiamo di reati, questa è una valutazione che dovrà fare la giustizia sportiva".