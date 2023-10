Caso scommesse, avvocato di Tonali al Palazzo di Giustizia per colloquio informale con Procura

Nelle ultime ore, racconta Sky Sport, uno degli avvocati di Sandro Tonali si è presentato al Palazzo di Giustizia di Torino per un colloquio con pubblico ministero che si occupa dell'inchiesta sulle scommesse.

Il legale non ha voluto rilasciare dichiarazioni all'uscita, ma secondo l'emittente si è trattato di un semplice colloquio informale servito per prendere contatto in merito alla vicenda. Sempre secondo le ultime riportate dall'emittente satellitare, l'interrogatorio di Tonali, almeno in questi giorni, non è nell'agenda degli inquirenti.