Cassano: "Barcellona in crisi? Servirebbe De Ligt". Adani: "No, meglio il Koulibaly di due anni fa"

"Gli olandesi sono molto affascinati dal Barcellona, e poi bisogna capire il suo procuratore, Mino Raiola, che è il numero uno al mondo per queste situazioni e secondo me qualcosa può fare". Il soggetto è Matthijs de Ligt e chi parla è Antonio Cassano. Al centro della discussione - in diretta su Bobo Tv assieme a Vieri, Adani e Ventola - c'è il difensore che dovrebbe prendere il Barcellona per risollevare le sorti di una difesa disastrata: "Il Bayern Monaco ha preso Upamecano, in Germania giocatori top così non ce ne sono, il PSG quelli che ha se li tiene, lo United proprio non li ha. Uno giovane e forte c'è: De Ligt. Se il Barcellona si dovesse buttare su un nome, per me dovrebbe andare dritto sul difensore della Juventus".

Interviene anche Daniele Adani, rispondendo a Cassano e dando la sua opinione su De Ligt: "Nella testa della Juventus c'è l'idea di blindarlo, perché c'è la volontà di restare al vertice del calcio internazionale. Inoltre, i titolari bianconeri cominiciano ad essere vecchi, calcisticamente parlando. Un nome per il Barcellona, secondo me, potrebbe essere invece Koulibaly. Ovviamente, sto parlando del Koulibaly visto con Sarri, quello di due anni fa, un giocatore top in Europa con fisico e tecnica, insomma un titolare da Barcellona".