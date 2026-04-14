Cassano: "Thuram non è un top player. Inter su Muharemovic? Occhio alla Juve"

Se è vero che Antonio Cassano ama calcisticamente Lautaro Martinez, non si può dire altrettanto di Marcus Thuram. Nel suo intervento a Viva el Futbol, l'ex Inter ha infatti parlato così del francese: "Non è un top player, ma ognuno ha le proprie opinioni. Per me, è un grande giocatore in Italia, questo è poco, ma sicuro. In una squadra come PSG o City farebbe fatica a fare la prima o la seconda punta, io lo vedo in un 4-3-3 come esterno a sinistra".

Cassano motiva poi la sua affermazione: "Per giocare in queste squadre devi fare 50 gol all'anno, come fa Haaland, ad esempio. A Thuram manca ancora qualcosa, anche se l'anno scorso è vero che fece bene con Bayern e Barcellona in Champions League".

Infine si traveste anche da esperto di mercato e fornisce aggiornamenti sulla trattativa per Muharemovic: "Occhio alla Juve. C'è da dire che è stato fatto un lavoro eccezionale dal Sassuolo con il giocatore, ma i bianconeri hanno il 50% sulla futura rivendita. Si parla di Inter per lui, la fonte che hai Lele (Adani, ndr) è reale. Ma occhio alla Juve". Ventola gli chiede come sa i dettagli del contratto di Muharemovic con la Juve, la risposta è una delle sue: "Fatti i cazzi tuoi (sorride, ndr)".