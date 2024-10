Cassano: "Var una pagliacciata, va buttato nel ces*o". Arbitri scarsi e Rocchi più di loro"

Antonio Cassano, ex giocatore, intervenuto al podcast Viva el Futbol, ha parlato dell'ultimo turno del campionato italiano e delle tante polemiche arbitrali: "Il Var è una pagliacciata e devono toglierlo, a me ha sempre fatto schifo. Ha tolto emozioni nel calcio. Guardiola ha ragione, io lo dico da cinque anni. Il Var non deve esistere, deve andare al ces*o, è una roba squallida, oscena. Non esiste. Gli arbitri sono scarsi e Rocchi più di loro. Il Var ormai c'è e allora mettete un calciatore in sala Var, almeno lui capisce le dinamiche del calcio".

Sempre allo stesso podcast Cassano si era soffermato anche sull'ottimo avvio di stagione del 'Taty' Castellanos, dichiarando di considerarlo addirittura un gradino più in alto di Vlahovic: "Castellanos può giocare in una squadra che vince tutto, o compete per vincere tutto, in Europa. Questo è come vedo io il calcio. Il Taty, che a me piace tanto perché sa giocare a calcio, è cattivo e sa fare gol, farebbe peggio di Vlahovic alla Juve? Per me è meglio di Vlahovic in certe situazioni. Con Castellanos la Juve può giocare per lo Scudetto".