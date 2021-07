CdA Inter, oltre allo statuto, nominati due nuovi consiglieri indipendenti

Consiglio di Amministrazione molto importante quello che si è svolto nella mattinata di ieri, con il presidente Steven Zhang collegato dalla Cina. Tantissimi i temi trattati dalla dirigenza, uno su tutti come già sottolineato il possibile ingresso del nuovo sponsor, oltre ad alcuni variazioni allo statuto già in programma. Salutato inoltre il nuovo ingresso nel CdA, come riportato da La Gazzetta dello Sport, di Carlo Marchetti e Amedeo Carassai come Amministratori Indipendenti nel Consiglio di Amministrazione della società.