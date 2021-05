Ceferin studia le punizioni per i ribelli: niente più posti riservati per la Champions dal 2024

Su richiesta dei grandi club europei, la UEFA aveva accettato, nello sviluppare la sua riforma della Champions League dal 2024, di riservare due posti "alle società meglio piazzate nella classifica per coefficienti negli ultimi cinque anni, tra quelle che non si sono qualificate alla fase a gironi di Champions League ma che invece si sono qualificate ai preliminari di Champions League, all'Europa League o alla Conference League". Questa concessione, però, potrebbe magicamente svanire dopo il tentato golpe attuato dai 12 fondatori della Superlega, che ha scatenato le ire di Ceferin. E il numero uno del calcio europeo avrebbe deciso di fare marcia indietro, per punire proprio quel passo falso commesso da Florentino Perez, Andrea Agnelli & co.. A riportarlo è L'Equipe.