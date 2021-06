Ceferin vede così Juve, Real e Barca: "Come i bimbi che saltano scuola per un po' e poi..."

vedi letture

A volte ho la sensazione che questi tre club siano come dei bambini che saltano la scuola per un po', non vengono invitati alle feste di compleanno e poi cercano di entrare al party con la polizia". E' la metafora utilizzata quest'oggi da Aleksandar Ceferin, presidente dell'UEFA, per spiegare il suo punto di vista su Juventus, Real Madrid e Barcellona, gli unici tre club che non hanno fatto un passo indietro e restano promotori della Superlega. "Voglio soltanto dire - prosegue ai microfoni di 'Rai Sport' - che la Giustizia a volte è lenta, ma arriva sempre. Io non sono entrato nello specifico delle competenze della nostra Commissione Disciplinare, ma ovviamente l'input è risolvere la questione coi Tribunali. Per come la vedo io non è uno stop definitivo, prima chiariamo le faccende legali e poi andiamo avanti.