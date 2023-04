Ceferin vuole cambiare la regola sul fallo di mani: "Non la capisco, così è difficile per gli arbitri"

vedi letture

La nuova Champions che partirà dal 2024, e magari qualche novità regolamentare. Intervistato da Ekipa, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha parlato anche di questi argomenti: "Manterremo molte cose buone dal concetto attuale e ne aggiungeremo altre. Sappiamo che molte persone sanno già molto velocemente quali squadre avanzeranno agli ottavi di finale di Champions League. Con i cambiamenti sarà diverso, la parte di gara prima delle lotte eliminatorie diventerà più interessante, più incerta e spesso tesa fino alla fine”.

Cosa pensa delle polemiche sui falli di mano?

"Non capisco la regola attuale. Non lo capisco assolutamente. E qualcosa deve essere fatto in questo campoettore. Alla fine di aprile formeremo un gruppo speciale, che sarà guidato da Zvonimir Boban, e vogliamo che ci siano tutti i migliori allenatori ed ex giocatori di calcio (...). Saranno i grandi nomi del calcio mondiale. Una delle questioni prioritarie su cui tutti si chiedono sarà la regola delle mani. È davvero buio e oserei dire che nessuno lo capisce più. Abbiamo davvero bisogno di una conversazione qui, trovare soluzioni e chiarire alcuni problemi (...). Ho anche parlato con Gianni Infantino, il presidente della FIFA, la scorsa settimana sul fatto che dobbiamo fare tutti insieme qualcosa al riguardo. Niente è più chiaro a nessuno, il che è molto negativo per il calcio, perché per definizione è uno sport molto comprensibile e molto chiaro alle masse più ampie. La regola delle mani si è allontanata da tutti nell'ultimo periodo. Quando si tratta di fuorigioco, possiamo discutere se il VAR debba considerare un'area più ampia e non intervenire su ogni centimetro, ma anche in questo caso il risultato è chiaro e nessuno può discutere al riguardo. Quello che succede nel gioco delle mani è strano ed è difficile per gli arbitri prendere decisioni. Se qualcuno calcia il pallone con tutta la forza da due metri nella tua mano, cosa puoi fare?

Stiamo avendo una conversazione molto seria su questo, e stiamo giungendo sempre più alla conclusione che, ancora una volta, nessuno con cui stiamo attualmente parlando capisce cosa sta succedendo in questo momento. Qualche anno fa, abbiamo mostrato ai più grandi allenatori alcune situazioni in cui la palla toccava la mano di un giocatore: metà di loro diceva che era una mano, l'altra metà diceva che non era una mano. Quindi come dovrebbe essere chiaro a noi fan? Luis Figo mi ha anche detto che se fosse stato come adesso quando giocava, avrebbe mirato alla mano dell'avversario: 'Se non avessi saputo cosa fare con la palla, l'avrei tirato in mano a qualcuno e così avrei tirato un rigore'".