Ceo Bundesliga: "Alcuni top club italiani e spagnoli continueranno a flirtare con la Superlega"

Il CEO della Bundesliga Christian Seifert è tornato a parlare ai microfoni di RedaktionsNetzwerk Deutschland della Superlega: "Per il momento, la mia valutazione è: sdoganata in Inghilterra e rinviata in Italia e Spagna a causa di grossi problemi economici. In particolare, alcuni top club italiani e spagnoli continueranno a flirtare con questo progetto, poiché la cattiva gestione quasi epocale ha portato a situazioni finanziarie catastrofiche che potevano essere risolte solo da un enorme flusso di denaro una tantum".