Che Europeo per Chiellini! Ma non è finita qui: adesso il rinnovo del contratto con la Juve

Giorgio Chiellini è stato tra i grandi protagonisti dell'Europeo che ha visto l'Italia trionfare per la seconda volta nella sua storia. Il capitano della Nazionale e della Juventus, a 36 anni, non si fermerà però a questo trionfo e già questa settimana il club bianconero potrebbe ufficializzare un rinnovo di contratto definito durante l'Europeo. Nel post-partita di ieri, Bonucci a microfoni accesi ha poi fatto una promessa: vuole convincere durante le vacanze Chiellini ad andare avanti anche in Nazionale, fino al Mondiale in Qatar.