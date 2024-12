Che futuro per il Milan? Cardinale tratta con Elliott il rifinanziamento del vendor loan

vedi letture

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sul futuro societario del Milan e spiega che l'attuale proprietario Gerry Cardinale è al lavoro per rifinanziare il debito contratto con Elliott al momento dell’acquisto della società. E' in corso una trattativa tra il numero uno del fondo Red Bird e il fondo di proprietà della famiglia Singer per rifinanziare il vendor loan del valore di 550 milioni di euro che dovrebbe essere ripagato al termine di agosto 2025.

La volontà di Cardinale è quella di continuare a portare avanti il progetto Milan e rifinanziare questo loan, magari con l'inserimento di nuovi investitori, spostando la scadenza al 2028. Il Milan al momento della cessione nel luglio 2022 è stato valutato 1.2 miliardi e in quell'occasione Cardinale ha investito 650 milioni di euro per il passaggio di consegne. Gli altri 550 sono, appunto, frutto di questo vendor loan di cui ora i due fondi di investimento stanno discutendo. Si tratta in realtà di una cifra da versare superiore ai 550 milioni di euro: visti gli interessi maturati, Cardinale entro agosto 2025 dovrà sborsare quasi 700 milioni, per la precisione 693.

Cos'è un vendor loan?

Nell’ambito delle operazioni di acquisizione societaria, il vendor loan è il finanziamento che il venditore di una partecipazione (azioni, quote) concede a favore dello stesso acquirente, normalmente re-investendo parte del prezzo ottenuto.