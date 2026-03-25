TMW Che momento per Pandur: convocazione con la Croazia, sirene da A e Premier

Un momento straordinario per Ivor Pandur, portiere che è già stato in Italia con la maglia dell'Hellas Verona e che la scorsa stagione è stato votato il migliore della stagione in Championship dai tifosi dell'Hull City. Sta vivendo un'altra stagione importantissima alla guida dei pali dei Tigers che non passa inosservata sia in Inghilterra che in Italia.

I rumors sul futuro del Torino in vista dell'anno che verrà tra campo e panchina si sprecano. Negli scorsi giorni è emerso il nome di Ivan Juric come possibile erede di Roberto D'Aversa ma a prescindere dall'allenatore, i granata considerano Pandur un nome caldo per il futuro dei pali dove Franco Israel è stato bocciato e dove Alberto Paleari tornerà a giocarsi il posto da alternativa. Non solo il Torino: su Pandur permane l'interesse anche del West Ham.

Un momento importante per il giocatore, dicevamo, visto che è fresco della prima convocazione con la Nazionale maggiore della Croazia. Il 25enne era già stato inserito nella rosa di Zlatko Dalic a novembre, dopo aver fatto tutto il percorso dall'Under 15 all'Under 21. Adesso è di nuovo in Nazionale: è negli States dove giocherà in amichevole contro Colombia e Brasile. Un'altra occasione per fare un nuovo step in carriera.