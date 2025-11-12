Prima chiamata con la Croazia per Pandur: a gennaio può tornare un uomo mercato

Prima chiamata con la Nazionale croata per Ivor Pandur, venticinquenne estremo difensore dell'Hull City che abbiamo visto anche in Italia con la maglia dell'Hellas Verona. Protagonista della stagione in Championship con i Tigers, la formazione britannica ha resistito davanti a molte proposte per il giocatore. Nonostante una situazione economica non florida e un campionato salvato anche dalle parate di Pandur, l'Hull City ha rilanciato confermandolo per giocarsi anche questa seconda lega britannica.

E il futuro? In molti lo hanno cercato in estate, in Italia erano interessate più società tra cui il Cagliari. In Inghilterra piaceva molto al West Ham, non è da escludere che la chiamata Nazionale possa rappresentare anche uno step in avanti per le pretendenti e per un futuro altrove per Pandur.

La squadra si ritroverà il 10 novembre a Zagabria prima di partire per Rijeka. Il giorno 16, la Croazia volerà a Podgorica per l’ultima sfida del girone, che potrebbe sancire la qualificazione diretta.

Convocati della Croazia per le sfide con Isole Faroe e Montenegro:

Portieri: Livaković, Ivušić, Kotarski

Difensori: Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo, Stanišić, Pongračić, Erlić, Vuškovic

Centrocampisti: Modrić, Kovačić, Pašalić, Vlašić, Jakić, Sučić, Moro, Fruk

Attaccanti: Perišić, Kramarić, Budimir, Marco Pašalić, Ivanović, Matanović

Riserve: Majer, Oršić, Luka Sučić, Baturina, Musa, Bradarić, Smolčić, Jagušić, Kovačević, Letica, Pandur, Valinčić.