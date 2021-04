"Che senso aveva giocare la coppa del nonno". Mihajlovic non ha digerito il ko di Tomiyasu

"Quando uno va in nazionale a giocare la coppa del nonno, nella partita contro la Mongolia in cui si vincevano 14-0, poi finisce così. Io non faccio il ct, ma alla fine paghiamo sempre noi". Sinisa Mihajlovic, dopo il ko del Bologna contro l'Inter, se la prende con il Giappone per l'infortunio di Tomiyasu.

