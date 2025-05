TMW Il Milan accelera su Allegri. Cresce la fiducia rossonera nonostante Napoli e Inter

Il Milan sta cercando di accelerare per Massimiliano Allegri. Come emerso già nelle ultime ore, il club di Via Aldo Rossi sta cercando di provare a trovare l'intesa per il tecnico toscano. Una decisione condivisa dall'ad Giorgio Furlani e dal ds Igli Tare. Contatti serrati anche in queste ore con 5 milioni sul tavolo dell'ex tecnico della Juventus.

Allegri aveva chiesto 48 ore prima di prendere una decisione, sul tecnico è da registrare un contatto anche con l'Inter che lo ha contattato direttamente per un eventuale dopo Inzaghi. Però il Milan non vuole perdere tempo e sta provando proprio in queste ore a trovare un'intesa con Allegri.

Cresce la fiducia in casa rossonera in dirigenza al fine di provare a trovare un'intesa con l'allenatore toscano diventato con forza la prima scelta dopo il rinnovo di Vincenzo Italiano col Bologna. Da capire adesso quale sarà la risposta definitiva di Allegri che aveva chiesto al Milan 48 ore di tempo, che ha una proposta da parte del Napoli e, come detto, anche la corte dell'Inter. Ma in Via Aldo Rossi sono fiduciosi...