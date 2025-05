Juventus, inizia la ristrutturazione dirigenziale: sale Chiellini, arriva Comolli e torna Tognozzi

La Juventus prosegue la sua profonda riorganizzazione societaria, pronta ad accogliere una figura di spicco proveniente dalla Francia. Si tratta di Damien Comolli, dirigente di grande esperienza che, come riportato dal prestigioso quotidiano L’Equipe, si è dimesso dal ruolo di presidente del Tolosa, incarico che ricopriva dal 2020.

L’arrivo di Comolli a Torino è imminente: già dalla prossima settimana è atteso in Italia per dare il via alla sua nuova avventura in bianconero, firmando un contratto triennale, stando a quanto rivela Sky. Il suo ruolo specifico all’interno della Juventus non è ancora stato ufficializzato, ma la sua comprovata competenza in ambito dirigenziale e la sua visione strategica sono considerate un valore aggiunto per il club.

L’innesto di Comolli si inserisce in un contesto di più ampia ristrutturazione societaria voluta dalla dirigenza bianconera. In questo processo di rinnovamento, anche figure storiche del club come Giorgio Chiellini vedranno accrescere il proprio peso decisionale all’interno dell’organizzazione. Parallelamente, si registra un gradito ritorno in casa Juventus: quello di Matteo Tognozzi. L’ex dirigente, noto per le sue capacità di scouting e la sua profonda conoscenza del calcio internazionale, farà il suo ritorno nell’area scouting o in un altro ruolo chiave dell’area sportiva, portando con sé la sua preziosa esperienza.