TMW Chi può sostituire Gravina? Pasqualin: "Malagò è l'uomo giusto, lo ha dimostrato"

"Le dimissioni di Gravina? Mi sembra tutto logico, corretto. Non poteva che essere così. Le dimissiono sono il minimo, ora ci si aspetta la costruzione del calcio futuro, dove l'ormai ex presidente della FIGC non avrà ruoli decisionali". Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di Avvocaticalcio, presidente onorario di Conference403.

"Chi è la persona adatta a sostituire Gravina? Malagò - continua Pasqualin all'interno della rubrica "A tu per tu" -. È l'uomo giusto e lo ha dimostrato in tutto ciò che ha fatto".

E il nuovo ct?

"Sparare un nome a caso è difficile. Mi verrebbe da fare il nome di Allegri. Conte e Mancini da selezionatori li conosciamo già, Allegri potrebbe rappresentare la novità e la sua idea di concepire il calcio lo rende il principale indiziato".