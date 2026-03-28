…con Claudio Pasqualin

Buona la prima. E adesso testa a martedì. L’Italia è attesa dall’esame Bosnia. L’obiettivo è staccare il pass per il Mondiale. “Tonali e Kean hanno fatto due gol importanti, ci hanno tirato su di morale”, dice a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin.

Avvocato che partita è stata quella scorsa?

“La squadra non ha giocato bene. Il primo gol ha cambiato le carte in tavola e quindi ha costretto l’Irlanda del Nord ad aprirsi. Ma nel complesso la nostra Nazionale ha giocato una pessima partita. E spero che martedì sia un’alta Italia”.

Poca fiducia per il Mondiale?

“Se devo ragionare in un maniera federale sono fiducioso. Al Mondiale bisogna andare a tutti i costi. Ma serve un cambio di marcia”.

Inopportuna l’esultanza degli azzurri per la Bosnia?

“Abbiamo esagerato. Meglio trovare la Bosnia ma mi guardo bene dal dire che siamo contenti. Non è il momento di fare i gradassi ma dobbiamo nuotare sott’acqua e non svegliare il cane che dorme”.

Gattuso come l’ha visto?

“Ogni volta che penso a Rino mi vengono in mente i festeggiamenti per il Mondiale. Gli auguro tanta fortuna con i colori azzurri”.