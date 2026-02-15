Esclusiva TMW Pasqualin: “Inter, preso il largo per lo Scudetto. Fiorentina, vittoria molto importante”

“Al di là degli episodi il risultato tra Inter e Juve è importante perché spegne quelle poche speranze dei bianconeri di agganciarsi alla corsa, così come sarebbe stato difficile ancora per Milan e Napoli”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin, presidente di AvvocatiCalcio e presidente onorario di Conference403. “La Juve comunque - spiega Pasqualin - ha confermato di poter lottare a buon diritto per i primi quattro posti. L’unica squadra che potrebbe contrastare lo Scudetto all’Inter è il Milan ma peso che ormai i nerazzurri abbia preso il largo”.

La Fiorentina respira: vittoria importante contro il Como.

“Una vittoria necessaria. Serviva un successo ed è arrivato. Per blasone, prestigio, storia, organico e molto altro la Fiorentina non merita di retrocedere. Però poi bisogna anche dimostrare sul campo. E ieri è arrivata una vittoria importante e molto utile”.