...con Claudio Pasqualin

"Le dimissioni di Gravina? Mi sembra tutto logico, corretto. Non poteva che essere così. Le dimissiono sono il minimo, ora ci si aspetta la costruzione del calcio futuro, dove l'ormai ex presidente della FIGC non avrà ruoli decisionali". Così a TuttoMercatoWeb.com l'avvocato Claudio Pasqualin, operatore di mercato, presidente di Avvocaticalcio, presidente onorario di Conference403.

Chi è la persona adatta a sostituire Gravina?

"Malagò. È l'uomo giusto e lo ha dimostrato in tutto ciò che ha fatto".

E il nuovo ct?

"Sparare un nome a caso è difficile. Mi verrebbe da fare il nome di Allegri. Conte e Mancini da selezionatori li conosciamo già, Allegri potrebbe rappresentare la novità e la sua idea di concepire il calcio lo rende il principale indiziato".

Non basta cambiare presidente in FIGC e allenatore. Non andiamo al Mondiale da troppo tempo...

"E qui ci sarebbe da parlare per tanto, troppo tempo. In Italia giocano troppi stranieri, bisogna trovare una soluzione. Direi che sia arrivato il momento di finirla con gli stranieri e inventarsi qualcosa alla luce delle norme comunitarie. Per cominciare imporrei un certo numero di calciatori italiani nati in Italia e convocabili per la Nazionale".

Tanti stranieri in Italia, ma - salvo qualche caso - non certo campioni...

"Questo è un grande problema. E visto che non sono certo dei fenomeni è ingiusto che portino via il posto ai nostri calciatori. Così non va bene. Dobbiamo tornare a valorizzare il nostro calcio".