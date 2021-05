Chiellini: "Fino alla fine. È un modo di vivere, lottare, giocare: non abbiamo mollato mai"

Post su Instagram di Giorgio Chiellini, il cui futuro con la Juventus è in bilico. “Fino alla Fine. Non è solo uno slogan. Ma un modo di vivere, lottare, giocare - scrive il capitano bianconero - lo abbiamo ripetuto tanto volte in questa stagione. Non abbiamo mollato anche quando tutto sembrava compromesso. Questa qualificazione in Champions League, insieme ai due trofei conquistati, ci permette di ripartire la prossima stagione dove meritiamo di stare. Sempre, #finoallafine”.