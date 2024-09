Chiellini torna alla Juventus, ma non sarà coinvolto nell'area sportiva. Tutti i dettagli

Giorgio Chiellini ritorna alla Juventus. La società bianconera ne ha dato l'annuncio quest'oggi attraverso i canali ufficiali. "Giorgio Chiellini non ha mai smesso di essere bianconero: nel cuore, nell’anima, nei valori che ha sempre interpretato, in campo e fuori. Dal 16 settembre vestirà la maglia del Dirigente di Juventus nel ruolo di Head of Football Institutional Relations. Giorgio lavorerà a diretto riporto dell’amministratore delegato Maurizio Scanavino iniziando così un percorso manageriale, che lo vedrà impegnato nel rappresentare il Club nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Questo ruolo si sposa perfettamente con la formazione che Giorgio ha acquisito nel suo ambito accademico, ma ovviamente anche con la sua figura di uomo, calciatore, capitano e leggenda bianconera. Dal passato al presente: bentornato a casa, Giorgio!".

Il ruolo di Chiellini

L'ex difensore della Nazionale italiana, dunque, inizierà un percorso manageriale all'interno del club. Un impegno di rappresentanza di quello che è stata la sua squadra per tante stagioni nelle relazioni con le istituzioni calcistiche nazionali e internazionali. Non sarà semplicemente un ruolo di ambasciatore ma molto più a stretto contatto con AD Scanavino. Chiellini infatti vivrà da vicino le altre aree corporate come quelle revenue, finance, hr, legal. Non è previsto invece un suo coinvolgimento nell’area sportiva come invece è stato per esempio per Nedved.

Ritiratosi nel dicembre dello scorso anno dopo l'avventura in MLS con il Los Angeles FC, Chiellini si era dapprima laureato in economia e commercio presso l'Università degli Studi di Torino, nel 2010, e, poi, aveva conseguito, nel 2017, la laurea magistrale in business administration, con la votazione di 110 e lode e una tesi sul "modello di business della Juventus in un benchmark internazionale".