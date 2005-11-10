Ufficiale Ascoli, rinnovo fino al 2030 per D'Uffizi: il bomber del ritorno in Serie B resta in bianconero

L'Ascoli blinda Simone D'Uffizi con un rinnovo fino al 2030. Il capocannoniere del girone B sarà ancora il punto di riferimento dei bianconeri.

L'Ascoli riparte da uno dei grandi protagonisti della scorsa stagione. Il club bianconero ha ufficializzato il rinnovo di contratto di Simone D'Uffizi, che ha prolungato il proprio accordo fino al 30 giugno 2030.

Ascoli, ufficiale il rinnovo di D'Uffizi fino al 2030

Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. è lieto di comunicare il rinnovo del contratto con Simone D’Uffizi fino al 30 giugno 2030.

Protagonista assoluto della stagione appena conclusa, D’Uffizi ha realizzato 13 reti, tutte su azione e tutte di grande qualità tecnica, numeri che gli hanno permesso di laurearsi capocannoniere del girone B. Un rendimento eccezionale, impreziosito da un dato significativo: ogni volta che Simone è andato a segno, l’Ascoli ha sempre conquistato la vittoria, diventando un autentico talismano per la squadra. Una stagione culminata con il ritorno in Serie B, traguardo raggiunto grazie al contributo determinante di un giocatore che, con talento e spirito di sacrificio, è diventato uno dei simboli della rinascita bianconera.

Il rinnovo fino al 2030 è la testimonianza della fiducia reciproca e della volontà di costruire insieme il futuro dell’Ascoli Calcio, con Simone D’Uffizi ancora protagonista e punto di riferimento per i colori bianconeri.