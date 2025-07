Ufficiale Ciao Verona, Tengstedt al Feyenoord: "Aursnes dice che non immagino cosa mi aspetti"

Casper Tengstedt è il nuovo acquisto estivo del Feyenoord. L’attaccante danese, 25 anni, arriva immediatamente dal Benfica e ha firmato un contratto fino all’estate del 2029 con il club di Rotterdam. Come riferito nel comunicato ufficiale del club olandese, "si unirà subito alla squadra allenata da Robin van Persie al termine del ritiro, vista la breve permanenza a Grassau". Reduce dal prestito annuale al Verona, la punta classe 2000 ha deciso di voltare pagina e imbarcarsi su un volo per l'Olanda, per giocare nel caldissimo De Kuip.

"Il Feyenoord rappresenta per me un meraviglioso nuovo capitolo e un club gigantesco", ha dichiarato Tengstedt. E da Lisbona ha ricevuto informazioni sul suo nuovo club dall'ex biancorosso Fredrik Aursnes, ora alle Aquile. "Fredrik è uno dei miei migliori amici. Mi ha raccontato tutto sul Feyenoord, soprattutto sull’atmosfera e i tifosi. Mi ha detto che non posso nemmeno immaginare cosa mi aspetti. Per questo non vedo l’ora di giocare al De Kuip. Ci aspetta subito una grande sfida con i turni preliminari della Champions League, e sono determinato ad aiutare il club a raggiungere quell’obiettivo", ha dichiarato il nuovo arrivato.

Tengstedt, nazionale giovanile danese, ha giocato in patria tra gli altri per FC Midtjylland e AC Horsens. Nell’estate del 2022 ha firmato con il Rosenborg BK, in Norvegia, dove si è messo in luce come attaccante versatile e altruista, realizzando numerosi gol e assist, attirando così l’attenzione dello SL Benfica. Il club portoghese lo ha ufficialmente ingaggiato nel gennaio 2023 e nei suoi primi mesi a Lisbona Tengstedt ha subito vinto il titolo nazionale con la maglia del Benfica. Nella scorsa stagione l’attaccante ha giocato in prestito in Serie A con l’Hellas Verona.