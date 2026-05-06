Clamoroso all'Allianz Arena: PSG avanti sul Bayern al 3', Dembele gol su assist di Kvara
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PSG clamorosamente avanti dopo due minuti e mezzo in casa del Bayern Monaco, nel ritorno della semifinale di Champions League dopo il successo per 5-4 all'andata.
A segnare è Ousmane Dembele, bravissimo a raccogliere un assist basso perfetto del solito Kvaratskhelia. Da rivedere in la difesa dei bavaresi, nell'occasione fin troppo ferma e senza aggressività. Al 3' PSG avanti 1-0, col risultato aggregato che ora dice 6-4.
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