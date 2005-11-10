Coca-Cola e Continental diventano partner della Lega Serie A. Le novità dall'Assemblea

Arrivano importanti novità dall'Assemblea della Lega Calcio Serie A, andata in scena quest'oggi a Milano. In particolare, per quanto riguarda la crescita del settore commerciale e marketing con l'ingresso di due nuovi importanti partner dalla stagione 27/28. In questo senso, secondo quanto raccolto da TMW, i nomi sono quelli di Coca-Cola e Continental.

Assemblea Lega Serie A, il comunicato integrale

Questo il comunicato con i dettagli emersi dalla riunione: "L’Assemblea odierna delle Società di Serie A si è aperta oggi con l’approvazione del bilancio consuntivo al 30 giugno 2026. Nel corso della riunione, particolare attenzione è stata dedicata all’analisi delle audience domestiche e alle opportunità di valorizzazione dei diritti audiovisivi sui mercati internazionali. Sul fronte degli ascolti televisivi si registra, nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, un aumento di quasi due punti percentuali (+1,97%) nelle audience complessive dei due broadcaster domestici (5.910.957 di telespettatori totali nelle prime sei giornate della Serie A Enilive 25/26 vs. 6.027.352 nella stagione attuale, dati che considerano solo le gare trasmesse singolarmente, non “Zona Dazn” per gli incontri in contemporanea)".

"Per quanto riguarda i diritti esteri - continua la nota - prosegue il percorso, avviato da alcuni mesi, di definizione della miglior strategia di sviluppo a livello globale. I Club hanno inoltre valutato molto positivamente il lavoro svolto per ottimizzare i contratti di approvvigionamento tecnologico e di fornitura dei servizi per l'efficientamento dell’iliad IBC di Lissone per le prossime 6 stagioni e la crescita del settore commerciale e marketing della Lega Calcio Serie A con l'ingresso di due nuovi importanti partner dalla stagione 27/28. Nell’ultima parte della riunione sono stati affrontati potenziali cambi di format della Coppa Italia, in vista del nuovo bando sui diritti televisivi della competizione".