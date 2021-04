Come può Pirlo salvare la panchina alla Juventus? C'è una via: secondo posto e Coppa Italia

Andrea Pirlo e il futuro: sarà ancora alla Juventus? Tuttosport oggi in edicola spiega che la Champions League può non bastargli. E che adesso, più che al Maestro visto in campo nella seconda parte di carriera, somiglia al giovanissimo che non riuscì a imporsi all'Inter. La società però continua a difenderlo, sperando che questo finale di stagione, finale di Coppa Italia compreso, possa portarlo alla conferma. Il secondo posto e la vittoria della Coppa Italia potrebbero salvarlo: battere la Dea e arrivare comunque prima 'delle altre', dietro all'Inter, potrebbero portare il club a non sconfessare la sua scelta e la nuova filosofia.