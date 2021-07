Commisso: “Se Gattuso vuole, togliamo la clausola di riservatezza. Così ognuno dice la sua”

Come è andata tra Gennaro Gattuso e la Fiorentina? Intervenuto al podcast ufficiale del club, il presidente viola Rocco Commisso si dichiara disponibile a fare in modo che ciascuno racconti la sua versione dei fatti: “Mi spiace, per ragioni legali non abbiamo potuto raccontare quello che è avvenuto con Gattuso. Se i suoi avvocati vogliono sedersi con i nostri ed eliminare la clausola di riservatezza, non avrei alcun problema. Vorrei dare modo a Gattuso di dare la sua versione dei fatti, così poi la Fiorentina potrà dare la sua”.

