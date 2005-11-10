Como, Couto: "Due anni complicati in Germania, ora sono molto felice. Primo clean sheet"

Yan Couto, terzino destro del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo lo 0-0 contro la Roma al Sinigaglia. Diretta testuale a cura di TMW.

15.07 - Inizia la conferenza stampa.

Primo clean sheet del Como oggi.

"Siamo contenti del primo clean sheet. Anche se potevamo fare gol, è stata una gara equilibrata. Quando la Roma è rimasta in 10 ha difeso veramente bene, anche se avremmo potuto andare a segno".

Rimasto più inchiodato in difesa rispetto al solito.

"Dipende da ogni partita. Oggi era molto difficile, c'era da giocare in uno contro uno, serviva tanta personalità. Sono stato più basso per provare a tenere il pallone, poi uscire dalla pressione era molto difficile. La Roma ha tanta qualità".

Sensazioni sul campionato e la squadra.

"Sono molto felice di stare qui. C'è molta fiducia nello staff, con l'allenatore, dei tifosi. Si respira un'aria di famiglia, dopo due anni complicati in Germania. Sono venuto qui per giocare, felice anche di aiutare la squadra. Non sono ancora al livello a cui voglio essere e dobbiamo migliorare, continuare così".

TMW - All'inizio hai avuto più di un problema, dopo sei cresciuto. Che problemi ci sono stati con i tuoi compagni?

"Più con Pellegrini che con Wesley. Alle volte ho ricevuto la palla e la posizione di Ramon non era migliore. Dopo abbiamo parlato e abbiamo fatto meglio, siamo andati più sull'interno e abbiamo migliorato la situazione. Ho difeso e attaccato bene, penso che il livello fosse alto. Ha difeso più Diao di me alle volte".