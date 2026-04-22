Como, Diego Carlos dopo l'amarezza con l'Inter: "Percorso indimenticabile, è già storia"

Ieri sera il Como ha visto interrompersi il suo cammino da sogno in questa edizione della Coppa Italia in semifinale, di fronte alla feroce rimonta dell'Inter, capace di portarsi dallo 0-2 fino al 3-2 finale sfruttando l'ultima parte del match.

Diego Carlos, difensore del Como, nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram un lungo messaggio a seguito dell'amarezza vissuta a San Siro dalla sua squadra: "Dopo un percorso indimenticabile, il nostro cammino in Coppa Italia si ferma in semifinale. Un momento storico per il FC Como, che da decenni non viveva qualcosa di simile in questa competizione. Sono state partite intense, sfide superate e un gruppo che ha creduto fino alla fine. Nulla di tutto questo sarebbe stato possibile senza il supporto incredibile ricevuto lungo il cammino. Ogni messaggio, ogni parola di incoraggiamento e tutto l’affetto dei tifosi hanno fatto la differenza nei momenti più difficili".

Diego Carlos conclude poi così il suo lungo messaggio social: "Sono estremamente grato al club, allo staff e soprattutto ai miei compagni di squadra. Senza questo gruppo unito, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. Arrivare fin qui è già storia, ma sappiamo che abbiamo ancora tanto da conquistare. Ora è il momento di rimanere concentrati sugli obiettivi della stagione e lavorare ancora più duramente per chiudere questo percorso con grandi risultati. Andiamo avanti, insieme".